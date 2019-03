Giuseppe stroncato da un infarto a 51 anni mentre guida

VAZZOLA - E’ stato stroncato da un infarto improvviso Giuseppe Ippolito, il 51enne di Vazzola che ieri mattina ha perso la vita mentre percorreva in auto via della Vittoria a Mareno di Piave. Lo schianto è avvenuto a bassa velocità e causato da un malore del conducente, che non gli ha lasciato scampo.

Ippolito era originario della Sicilia, di Siracusa, ma da anni viveva a Vazzola con la famiglia. Aveva lavorato per lungo tempo come pizzaiolo, mentre ora era operaio alla Tmci in zona industriale a Vittorio Veneto.

I funerali del 51enne non sono ancora stati decisi. Si attende il nulla osta della magistratura.