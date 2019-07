Giro Rosa al via, tappa anche a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Venerdì al via la trentesima edizione del Giro Rosa ICCREA, la gara a tappe più lunga e prestigiosa al mondo dell’UCI Women’s World Tour riservata alle donne professioniste.



Partenza venerdì 5 luglio da Cassano Spinola (Alessandria): conclusione domenica 14 luglio ad Udine.



Sono dieci le frazioni in programma per un totale di 920,4 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



La corsa rosa toccherà anche la provincia trevigiana: infatto l’8^ tappa sarà la Vittorio Veneto-Maniago di 133,3 Km.



Una frazione pesante che dopo Polcenigo vede salire il dislivello. Due i punti più critici: la scalata che porta ad Andreis-Forcella di Pala Barzana (al chilometro 60) e quella meno faticosa che conduce a Clauzetto (al chilometro 95). Finale senza troppe difficoltà altimetriche.



Saranno 144 le atlete al via, appartenenti alle migliori 24 squadre al mondo, che si contenderanno cinque maglie in palio: quella rosa per la classifica generale, ciclamino per la classifica generale a punti, verde per quella dei GPM, bianca per la classifica generale riservata alle giovani, e blu per quella riservata alle atlete italiane.



Il Giro Rosa si aprirà con una cronometro a squadre, mentre la seconda prova contro il tempo, in questo caso individuale, avverrà durante la sesta tappa anche se le vere protagoniste della gara saranno le scalate al Passo Gavia nella quinta tappa e al Montasio nella penultima frazione, il giorno in cui, con ogni probabilità, ci sarà la sentenza definitiva sulle sorti della corsa.