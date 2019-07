Giro d'Italia femminile a Vittorio Veneto, venerdì 12 luglio chiuse le vie del centro e le arterie stradali

VITTORIO VENETO - Il Giro d’Italia femminile “passa” a Vittorio, anzi parte – con la sua ottava tappa – proprio dalla Città della Vittoria. Si arriva a Maniago, dopo 133,3 km di pedalate.

La partenza è da Piazza del Popolo, cosa che comporterà la chiusura di alcune strade del centro e di alcune arterie stradali.

Dalle 6 alle 15 divieto di transito e di sosta in Viale della Vittoria (tra via Fogazzaro e via Battisti), viale Trento e Trieste, in Piazza del Popolo, e in via Fenderl (limitatamente al parcheggio dell’ex scalo ferroviario).

Dalle 12 alle 12.30 divieto di transito in via Matteotti, via Sant’Antonio da Padova, piazza Fiume (tra via San’Antonio e via Isonzo), via Isonzo e, limitatamente al passaggio delle atlete in trasferimento, lungo viale della Vittoria, via Cavour, foro Boario, via Petrarca, via Virgilio, via Dante, via Celante, via Matteotti.