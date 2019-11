Gira completamente nudo in un parco pubblico di Sacile

I carabinieri della stazione di Sacile hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di atti osceni in luogo pubblico, un 54enne del posto. L’uomo, durante le afose giornate di luglio ed agosto, era stato visto aggirarsi a piedi nel prato erboso del giardino pubblico nelle vicinanze di via Nanetti completamente nudo.

Il parco durante la bella stagione è molto frequentato dai bambini e dalle famiglie. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel territorio e alle diverse testimonianze, i militari hanno identificato il responsabile. L’evento scabroso aveva destato molta preoccupazione, soprattutto tra i genitori. L’esibizionista rischia la pena di reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.