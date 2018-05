Giovedì abbattuto l'ultimo diaframma del traforo: nessuna cerimonia ufficiale per la fine degli scavi

VITTORIO VENETO – Con un giorno di anticipo verrà abbattuto l’ultimo diaframma della galleria del traforo di Santa Augusta. Domani, giovedì, alle 11 lo scavo partito da nord in località La Sega si unirà con quello da sud.

Nel cuore del colle Marcantone, l’ultimo muro di roccia cadrà davanti agli occhi dei vertici veneti di Anas, degli operai che dal settembre 2015 sono impegnati nello scavo dei 1.496 metri della galleria e di quelli dell’amministrazione comunale vittoriese, presente il sindaco Roberto Tonon. Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale, come si è soliti assistere in queste occasioni.

Nemmeno la stampa è stata invitata, domattina, ad assistere all’abbattimento dell’ultimo diaframma. Per precedenti impegni, non parteciperanno nemmeno il presidente e l’amministratore delegato di Anas.