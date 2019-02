I giovani non trovano lavoro, 110mila euro per aiutarli a trovare un'occupazione

MONTEBELLUNA – Ragazzi che faticano a trovare lavoro, progetti finanziati con 110mila euro che coinvolgono 29 comuni vengono loro in aiuto. Si collocano nel contenitore “Giovani verso il futuro: percorsi creativi per le nuove generazioni”, i fondi arrivano dal bando regionale destinato al Piano Territoriale per le Politiche Giovanili e dall’Ulss 2.

Il progetto, di cui comune capofila è Montebelluna, coinvolge 29 Comuni dell’area dell’ex Ulss 8 (Altivole, Asolo, Borso, Castelcucco, Castelfranco, Castello di Godego, Cavaso, Crespano, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone, Vedelago, Cornuda, Crocetta, Giavera, Nervesa, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago). “Dall’esperienza positiva di alcuni di questi progetti avviati nel montebellunese, l’azione rivolta ai giovani si estende a 29 Comuni del distretto per dare una risposta diversificata alle diverse esigenze di adolescenti e ragazzi”, commenta Annalisa Rampin, presidente del Comitato dei Sindaci dell'Ulss 2-Distretto di Asolo.

I Piani Giovani nascono per la promozione delle politiche giovanili e lo fanno ponendo l’accento sulla fascia d’età, che non supera i 30 anni e toccando temi molti importanti per lo sviluppo del benessere giovanile. L’aspettativa del futuro rimette al centro delle operazioni i giovani, di cui tutti parlano ma che pochi conoscono. Ed è proprio per questo che l’obiettivo del progetto è rivolgersi a quella fascia di giovani fluttuanti e incerti, che non intravedono nessun progetto di vita tranne che il “vivere alla giornata”, per ascoltarli e valorizzarne le risorse, per orientarli e attivarli verso percorsi di empowerment. Il Progetto vuole “stare con” i giovani per conoscerli, accoglierli nelle loro fragilità e costruire un dialogo utile che generi cambiamento nelle loro transizioni di vita.

I tre driver del progetto sono: il “lavoro” visto con le imprese e gli imprenditori del territorio; la prevenzione al disagio, alla “dispersione” o all’abbandono scolastico; la “creatività” come laboratorio per riscoprire competenze, abilità e passioni. “Come Comuni dell’area di Asolana, castellana, montebellunese e valdobbiadenese ci stiamo concernendo come unico territorio sulla base dell’esperienza avuta appartenendo all’ex Ulss 8 che ha creato una rete di conoscenze e di condivisione - spiega il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero -. Sottolineo che oltre che con questi progetti rivolti ai più giovani, ora gran parte di questa area è unita anche dalla Sisus che opera sui temi dell’agenda digitale, della mobilità sostenibile e dell’inclusione sociale. La bontà di questa progettualità è confermata anche dalla recenti disposizioni per cui la Regione Veneto ha deciso di dare continuità a questi progetti anche per il 2019-2020 finanziando con altri 85mila euro circa”.

“Cultura ed educazione è il binomio che contraddistingue questi progetti rivolti ai più giovani- spiega Alessandro Tonello, coordinatore del progetto -. Due dei progetti nascono dopo un monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio da parte dell’Ulss 2, e prendono proprio spunto da altrettanti progetti già avviati nell’area montebellunese a conferma della bontà delle progettualità precedenti: Aziendaperta e Drop Out. Tre le dimensioni su cui si struttura il progetto, con azioni specifiche messe in atto con la Cooperativa La Esse, il partner tecnico che sviluppa la progettualità”.