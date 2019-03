Giovani non solo in piazza per l'ambiente: decine di ragazzi ripuliscono Castelfranco spontaneamente

CASTELFRANCO - Non solo marcia per i ragazzi del Fridays For Future di Castelfranco Veneto. Da giorni decine di ragazzi sono impegnati nella pulizia della città: la gente passa e li guarda ammirata. «Vogliamo dare un messaggio forte ed essere un esempio per i nostri coetanei – dicono gli attivisti ispirati da Greta – ma non vogliamo pubblicità individuale, siamo un gruppo. Nessun protagonismo solo impegno per portare avanti i nostri obbiettivi».

A breve anche incontri con esperti per sensibilizzare sulla tutela ambientale. Venerdì, sabato e domenica in decine si sono impegnati raccogliendo mozziconi di sigarette, carta e quanto è possibile smaltire individualmente: proprio così, a raccolta finita ogni ragazzo porta a casa parte dei rifiuti e li differenzia in quelli domestici.

«Non abbiamo ancor avuto modo di concordare con Contarina dove portarli e così ci arrangiamo, assumendoci in prima persona la responsabilità dello smaltimenti – raccontano i giovani, precisando – ma dopo il 31 marzo quando ci sarà la giornata ecologica promossa dal Comune, ci è stato detto che potremo contare su un servizio apposito».

Ragazzi che non si fermano certo davanti a un cavillo organizzativo, pur di portare avanti il loro intento. Una caparbietà e un impegno che a Castelfranco non sono certo passati inosservati: molti hanno notato questa presenza numerosa (domenica era non più di 50) e li hanno guardati con ammirazione, qualcuno si è anche fermato a chiedere informazioni ed altri solo per dire un sentito grazie.