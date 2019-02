Giovane padre di tre bimbi muore in un incidente stradale

Un uomo di 40 anni, residente nel vicentino, è morto ieri pomeriggio, sabato, in un incidente stradale avvenuto lungo la Riviera Berica, nel comune di Albettone (Vicenza), ai confini con la provincia di Padova.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale in un tratto rettilineo, si sono scontrate frontalmente una Mercedes Glc e una Volkswagen Golf. Nello schianto, violentissimo, è morto il conducente di quest'ultimo mezzo, il cui decesso è istantaneo. La vittima era padre di tre figli.

Sul luogo dell'incidente un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che confermare la morte dell'automobilista. Ferito in maniera seria anche il conducente della Mercedes, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'arteria è rimasta chiusa per alcune ore e il traffico deviato sulla viabilità secondaria.