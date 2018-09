Giovane musicista precipita e muore dopo la festa di matrimonio

Tragedia la notte tra venerdì e sabato a Gallipoli, in Puglia. Un musicista 33enne, dopo aver suonato con il proprio gruppo a una festa di matrimonio, è precipitato dal balcone della stanza dove alloggiava.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe tornato in camera ubriaco e si sarebbe messo a dormire fuori per il caldo. A causa dell’alcol che aveva in corpo, però, ha perso l’equilibrio, precipitando per circa 10 metri e trovando la morte nell’impatto al suolo.

Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte del personale del Suem giunto sul posto dopo la tragedia.