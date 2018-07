GIovane medico si schianta e muore mentre è in scooter con la figlia di 11 anni

Un motociclista, Aldo De Rossi, 41 anni, è morto la notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche la figlia di 11 anni, ricoverata in ospedale per escoriazioni multiple.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo si trovava in sella alla moto insieme alla figlia quando ha perso il contro del mezzo finendo contro il guard rail. De Rossi è morto poco dopo il ricovero all'ospedale.

La tragedia si è consumata ad Adria, Rovigo, dove l'uomo viveva. Da Rossi era medico.