Giovane mamma muore dopo aver messo a letto i figlioletti

La sera ha messo a letto i figli di 7 e 10 anni e la mattina non si è più svegliata. E’ morta probabilmente per un arresto cardiaco Giorgia Benacchio, mamma 38enne originaria di Este (Padova) ma residente da tempo in Friuli.

La donna viveva a Fagagna e lavorava all’ospedale di San Daniele del Friuli come barelliera. Nella casa dei genitori del compagno, dove risiedeva ultimamente, è stata trovata priva di vita. A fare la tragica scoperta, mercoledì mattina, i genitori del compagno di Giorgia, che hanno trovato la donna esamine nel suo letto.

La 38enne non era malata e pare non avesse alcun tipo di problema di salute. Il decesso è avvenuto per cause ancora non chiare: l’autopsia renderà noti ulteriori dettagli.