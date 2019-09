Giovane imprenditore padre di due figli muore in azienda

Tragedia ieri mattina in un’azienda di Montecchio Maggiore, nel vicentino. Un imprenditore di 45 anni, Diego Preato, sposato e padre di due figli, è morto all’improvviso.

L’uomo stava seguendo alcuni operai all’interno della propria ditta quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è giunto in fretta il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stato colto da un infarto fatale. Sul luogo della tragedia anche i tecnici dello Spisal e i Carabinieri.