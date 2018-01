Giovane donna muore. Dopo 10 giorni, partorisce

Un caso più unico che raro, quello avvenurto nei giorni scorsi al viaggio Mthayisi, in Sud Africa. Una donna 33enne, come riporta la stampa locale, ha dato alla luce il bambino morto 10 giorni dopo essere spirata. Il corpo della donna era nella bara e quando il personale dei servizi funebri ha recuperato la salma per la celebrazione dei funerali, si è accorto che tra le gambe della donna c’è il bambino morto.

La 33enne era incinta di nove mesi, quando è spirata, per cui il neonato si era già formato, nel grembo materno. La famiglia della donna aveva già subito uno shock con il decesso improvviso della 33enne, morta improvvisamente a causa di problemi respiratori. La scoperta del corpo del bimbo morto è stata ulteriore fonte di dolore per i familiari.