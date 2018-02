Giovane calciatore muore a soli 16 anni

Si è spento a soli 16 anni Francesco Beccarello, giovane di Mirano, scomparso ieri dopo una lunga malattia. Come riporta il quotidiano VeneziaToday, il ragazzo era un terzino dalla Usd Miranese, società di calcio che su Facebook ha espresso il dolore per la prematura scomparsa. “La Società si unisce al dolore della Famiglia Beccarello per la prematura scomparsa del Figlio di 16 anni dopo una lunga malattia - si legge sulla pagina della Usd Milanese - Il Presidente, il Direttivo, gli Allenatori, i Dirigenti, gli Atleti e tutti gli Sportivi si stringono in un abbraccio a Francesco”.

A salutare attraverso il web il ragazzo, anche l’ex allenatore Massimo Gallo, che posta una foto della squadra di giovanissimi su Facebook: “Ti voglio ricordare così, dopo un allenamento sotto la pioggia e fango ovunque in cui ci siamo divertiti come pazzi... Voglio imprimere nella mia mente questo sorriso, questa gioia di quei giorni. Non ho parole per descrivere il vuoto che sento ora ... Ciao Francesco “.