"Giornata mondiale contro la violenza sulle donne", la storia delle 3 sorelle Mirabal

La “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’organo istituzionale ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza invitando i governi di tutte le nazioni,le organizzazioni intenazionali e le ONG ad organizzare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani ancora molto diffusa.

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

Il loro brutale assassinio risvegliò però la coscienza popolare e il 30 maggio 1961 Trujillo fu assassinato. L’ultima sorella, Bélgica Adela, morì nel 2014. Durante la sua vita è stata custode della memoria delle amatissime sorelle: «Sopravvissi per raccontare la loro vita». La donna scrisse un libro "Vivas in su Jardin. La vera storia delle sorelle Mirabar", definendo le sue pagine come: «fiori del giardino della casa museo dove rimarranno vive per sempre le mie farfalle».