Giorgia, la ragazza veneta sopravvissuta a tre attentati

Era a Parigi nel 2015, quando c’è stato l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo. Era a Bruxelles il 22 marzo del 2016, quando c’è stato un triplice attacco terroristico. Si trovava a Strasburgo l’altro ieri, quando al mercatino di Natale hanno sparato sulla folla. Giorgia Ranzato, 25enne padovana, è scampata a tre attentati nel giro di tre anni.

A Parigi, l’ha scampata proprio per un pelo, come ha raccontato la ragazza al Corriere del Veneto: “Ero nella zona di Maelbeek e stavo giusto scendendo le scale della metropolitana quando la telefonata di una collega mi ha fermata: era esplosa una terza bomba dopo le due dell’aeroporto in metro. Se fossi scesa avrei rischiato di essere travolta, era due fermate più in là, questione di minuti”.

Giorgia lavora come assistente per l’europarlamentare Flavio Zanonato ed per questo si trovava a Strasburgo l’altra sera. Quando c’è stato l’attacco ai mercatini, la ragazza era in riunione e la tragedia è stata annunciata da una deputata.

Coincidenze che non impediranno a Giorgia di continuare a muoversi, spostarsi, vivere la propria vita. Al Corriere la ragazza ha dichiarato: “E inutile barricarsi in casa”.