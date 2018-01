Gioco sessuale finisce in tragedia: donna uccisa e gettata nelle immondizie da una coppia

Si erano conosciuti su internet. La coppia tedesca, formata da un 36enne e da una 27enne, aveva trovato nella 55enne una perfetta compagna per un “eccentrico” ménage a trois. Le bizzarre preferenze sessuali li avevano portati a incontrarsi ma dopo ore di giochi violenti la donna è stata ammazzata.

L’episodio è avvenuto a Berlino e, come riporta il Bild, quello che doveva essere un rapporto sessuale inconsueto si è trasformato in una vera e propria tortura ai danni della 55enne che, nel gioco, ha perso la vita. La coppia, dopo aver malmenato a morte la donna, avrebbe avvolto il cadavere in una coperta e portato la salma in un cassonetto delle immondizie poco distante dall’appartamento che era stato affittato per l’incontro.

Le indagini da parte della polizia sono iniziate il 23 dicembre quando è stato rinvenuto il cadavere. La coppia è stata fermata all’aeroporto il 29 dicembre, quando pare cercasse di scappare il Turchia.