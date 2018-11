Ginnastica / Gymnasium protagonista a Jesolo

TREVISO - Per un fine settimana Jesolo sarà la capitale della ginnastica artistica grazie al Gymnasium Treviso che è l’organizzatore del campionato nazionale di squadra allieve categoria Gold 1, gold 2, gold 3 A, gold 3 B.



Dal 30 novembre al 2 dicembre il Palazzo del Turismo di Jesolo ospiterà 140 squadre composte da cinque , sei atlete del settore giovanile, le promesse Italiane della ginnastica, che spaziano dagli otto agli undici anni, provenienti da tutta Italia , suddivise nelle quattro categorie che si esibiranno nel volteggio, nelle parallele, nella trave e nel corpo libero, e saranno seguite su campi di gara dagli allenatori.



A concorrere per la vittoria anche la squadra del Gymnasium Treviso nel Gold 2 che ha avuto la possibilità di partecipare grazie alla conquista del titolo regionale Veneto ed al terzo posto nel triveneto.



La formazione è composta da Chiara Pontil Scala ( 2007), Giorgia Centenaro, Greta De Luca, Barbara Gobbato( 2008), Rachele Bucciol (2010), allenate dalla responsabile delle squadre agonistiche e direttrice tecnica Moira Ferrari, e seguite dallo staff composto da Sabrina Novello, Miriam Casagrande, Marika Da Venezia, Beatrice Vaccher e Silvia Milioli. Sul parquet del Palazzo del turismo in Piazza Brescia saranno attrezzati due campi di gara che saranno impegnati contemporaneamente con la direzione tecnica di Gioconda Ragusa che coordinerà 16 giudici agli attrezzi , due giudici di linea e due cronometristi.



Sabato dalle 8,30 le qualificazioni per le Gold 1 e 2 con le trevigiane che si faranno applaudire a partire dalle 17,00 .



Domenica a partire dalle 8,30 le finali, alle quali saranno ammesse le migliori 12 per ogni categoria , per la Gold 3 A e 3 B mentre le finali delle Gold 1 e 2 inizieranno alle 11,15.