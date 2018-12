Gilet gialli, riesplode la rabbia

Riesplode la rabbia dei gilet gialli. Sessantacinque feriti, tra cui undici agenti di polizia, e 140 persone fermate: questo il bilancio degli scontri e i disordini avvenuti sugli Champs-Elysees tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riferisce il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, i dimostranti, scesi in strada per la terza volta per protestare contro il caro carburante, hanno cercato di forzare i posti di blocco dei Crs, gli agenti della polizia antisommossa, ai margini della famosa strada di Parigi chiusa al traffico e già devastata dalla guerriglia sabato scorso. Dagli Champs Elysees alle zone limitrofe, i tafferugli si sono poi estesi in altri punti di Parigi, con auto date alle fiamme e vetrine dei negozi infrante.