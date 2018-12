Gilet gialli, più di 500 arresti

A Parigi è il giorno della nuova manifestazione dei gilet gialli. Migliaia di persone, controllate dalle forze dell'ordine, hanno superato l'Arco di Trionfo raggiungendo gli Champs-Elysee. Auto in fiamme mentre sale la tensione: nella zona di place de l'Étoile, come documenta 'Le Figaro', gli agenti hanno fatto ricorso al lancio di lacrimogeni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel centrale Boulevard de Courcelles, dove sono stati incendiati almeno 4 veicoli da parte dei casseur. Trenta persone sono rimaste feritenei disordini, come rende noto la prefettura: tra i feriti anche 3 agenti di polizia.

Sono 615 le persone fermate a Parigi. Come rende noto la prefettura, 508 sono quelle trattenute in custodia. Il premier Edouard Philippe, affiancato dal ministro dell'Interno Christophe Castaner, ha evidenziato "l'eccezionale dispositivo di sicurezza": "Faremo in modo che questa giornata di sabato possa svolgersi nelle migliori condizioni", ha aggiunto