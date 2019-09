Giappone, tifone Faxxai su Tokyo: 30 feriti

Sono almeno trenta le persone rimaste ferite e 910mila le abitazioni rimaste senza corrente nella zona di Tokyo a causa del passaggio del tifone Faxxai in Giappone. Lo rende noto l'emittente Nhk. Con raffiche di vento a una velocità di 210 chilometri all'ora, Faxxai è uno dei più violenti tifoni che hanno colpito la capitale giapponese in un decennio. Più di 130 i voli cancellati, mentre i collegamenti ferroviari sono stati sospesi per diverse ore.

Le prefetture di Kanagawa, Shizuoka e Tokyo hanno emesso avvisi di evacuazione per oltre 390mila persone.