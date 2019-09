Gianfilippo Magro a capo dei carabinieri di Treviso

TREVISO – Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, ha 45 anni, è originario di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, e fino a qualche giorno fa ha comandato i carabinieri della Provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Questa mattina ha incontrato per la prima volta la stampa trevigiana.

Prima di iniziare a lavorare a Vibo Valentia ha prestato servizio nello Stato Maggiore del Comando Generale nel settore della Dottrina dell’Arma, della Pianificazione Militare e della Cooperazione di Polizia rappresentando l’Arma in diversi consessi dell’Unione Europea, dell’Onu e della Nato. Da capitano ha comandato le compagnie territoriali di Palermo in Sicilia e di Mercato San Severino, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Nocera Inferiore in Campania e una Compagnia dell’allora Battaglione Lombardia a Milano. Ha esperienze all’estero nelle missioni di pace in Kosovo, Bosnia e in Iraq.

“Sono onorato che mi sia stato affidato questo incarico così prestigioso in una delle province più belle d’Italia”, ha affermato Magro. “In questi primi giorni di comando ho constatato – ha detto ancora - come il legame tra i carabinieri di Treviso e la cittadinanza sia molto forte e come donne e uomini dell’Arma siano una realtà apprezzata dalle istituzioni e dalla popolazione per la loro presenza qualificata sul territorio e per la loro disponibilità nei riguardi della cittadinanza.”

Il colonnello Magro ha voluto ricordare i carabinieri che anche nella Provincia di Treviso sono rimasti contusi e feriti nello svolgimento del servizio nell’anno in corso, rappresentando come “questi episodi non siano delle sfortunate fatalità ma fatti che mettono in evidenza il coraggio dei militari che intervengono in situazioni di rischio e di pericolo mettendo a repentaglio la propria incolumità per tutelare l’integrità fisica dei loro concittadini e soddisfare i bisogni di sicurezza”.