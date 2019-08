Gestore del chiosco di piazza Mazzini muore in un incidente stradale a Jesolo

Un uomo di 48 anni, Cesare Martellozzo, è morto oggi pomeriggio in seguito a un incidente stradale a Jesolo Lido. Da anni gestore del chiosco Mercedes nella zona di piazza Mazzini, organizzatore del famoso 'Mortazza Party', Martellozzo era in sella a una Vespa lungo via Aquileia quando un'Alfa Mito si è immessa dalla laterale via delle Ondine.

I carabinieri della stazione di Cavallino Treporti stanno ricostruendo in queste ore la dinamica dello schianto. Una delle ipotesi è che la donna al volante della macchina, una 51enne di Cremona, si sia immessa in via Aquileia senza accorgersi che sopraggiungeva la Vespa di Martellozzo. L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Jesolo dove le sue condizioni sono peggiorate e poco più tardi è morto.