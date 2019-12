Germania, esplode palazzina: un morto

Potente esplosione in una palazzina a Blankenburg, in Sassonia-Anhalt. Una persona è morta e almeno 25 sono rimaste ferite, di cui alcune in gravi condizioni, secondo quanto reso noto dalla polizia, che parla del rischio di un aggravarsi del bilancio.



I media tedeschi parlano di tre elicotteri intervenuti sul posto assieme alle squadre di soccorso. A seguito all'esplosione, avvenuta intorno alle 8:55, sono stati evacuati una scuola elementare e un asilo situati nei pressi della palazzina. I responsabili dell'asilo hanno parlato di un centinaio di bambini trasferiti in altre strutture.