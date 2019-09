Genitori musulmani chiedono carne halal nella mensa dei figli, l'assessore: "A casa loro"

"Cari genitori musulmani, se volete mangiare la carne halal lo fate nei vostri Paesi, dove è il Corano che determina la legge". Lo dice oggi l'assessore veneto alle attivista produttive Roberto Marcato che pubblica su Facebook un post che ottiene in due ore 40mila visualizzazioni.

E' la risposta dell'esponente leghista alla richiesta di un gruppo di genitori bengalesi che hanno domandato alla dirigenza di una scuola elementare di Mestre frequentata dai figli di poter avere nel menù della mensa la carne halal.

"Nel Paese in cui vivete oggi - continua Marcato rivolgendosi ai genitori - ,cioè l'Italia, e nella regione in cui vivete oggi, il Veneto, le leggi non le fa il Corano. In Italia si rispettano le leggi delle istituzioni, non di un libro religioso".