I gemelli Lupin: rapinano e vengono assolti

PORDENONE - A Pordenone e a Porcia (dove hanno vissuto a lungo prima di trasferirsi a Modena) li chiamano ‘i gemelli Lupin’. Perché in giro tutti sanno (meglio: sospettano) che sono due rapinatori incalliti: furti, rapine in villa, ruberie varie. Ad accusare e indagare i gemelli - due 34enni di origine albanese, E.T. ed E.T. - i commissari di mezza Italia.

Ad assolvere i due, in mancanza di prove certe, i tribunali di mezza Italia. Le cose stanno così: i due sono gemelli omozigoti, uguali identici nell’aspetto (hanno speculari persino i tatuaggi), con lo stesso Dna, rilevabile dalla saliva, dal sudore, dal sangue, dalla pelle. Quando uno dei due, durante una rapina, lascia delle impronte o delle tracce organiche, queste fanno risalire gli inquirenti non a un colpevole, ma a due: al colpevole e al suo doppio.

E questo complica il verdetto, anzi lo annulla, com’è accaduto mercoledì scorso in tribunale a Verona. Uno dei due (e non era la prima volta) era sul banco degli imputati per una violenta rapina in villa durante la quale aveva perso il cappellino e lasciato del sangue. Le tracce hanno fatto in modo che gli inquirenti risalissero a lui, ma lui ha dichiarato che quella notte era altrove, che le tracce erano del fratello.

Quest’ultimo ha dichiarato a sua volta di essere innocente e che le tracce appartenevano all’altro. Il giudice, Laura Donati, non riuscendo a sbrogliare quel ‘ragionevole dubbio’ che doveva portare alla condanna, ha dovuto assolvere l’imputato. L’uno o l’altro: entrambi insomma. I due fratelli Lupin sono un po’ l’alibi l’uno dell’altro.

Sono attivi in tutto il Nordest, con furti d’auto di grossa cilindrata, rolex, rapine in villa, truffe...ma anche se beccati dal Ris vengono sempre assolti, proprio perché identici anche nel Dna. Cos’hanno di diverso? Le impronte digitali ovviamente. Ma loro usano i guanti.