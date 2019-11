Gavazzi arriva a Villorba

VILLORBA - Tutto è pronto per l'incontro che Alfredo Gavazzi, Presidente della FIR, ha convocato nella clubhouse del Villorba Rugby in programma per venerdì 22 alle ore 18.



Saranno ben 115 i dirigenti che hanno già confermato la loro presenza, in rappresentanza delle società del Veneto e Trentino Alto Adige, per dibattere sui temi più attuali, gli aggiornamenti, le prospettive.



La scelta della FIR (che intende anche rendere merito al grande lavoro di base del Villorba Rugby e allo scudetto femminile conquistato) gratifica i dirigenti villorbesi e testimonia i buoni rapporti che intercorrono con i vertici federali.