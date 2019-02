Via Galilei chiusa fino al 28 febbraio

VITTORIO VENETO - Conitnuano i lavori in via Galilei: la strada rimarrà chiusa al traffico anche da lunedì 25 febbraio a giovedì 28 febbraio. L’interruzione della circolazione inizierà alle ore 08.00 del mattino e proseguirà fino alle ore 17.30 del pomeriggio. Durante questo orario, lungo in Via Galilei - tratto da Via Oberdan a Via XXIV Maggio - saranno in vigore sia il divieto di transito che quello di sosta con rimozione dal quale verranno esclusi i soli frontisti se lo stato di avanzamento dei lavori e le esigenze di sicurezza del cantiere lo consentiranno, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.

Il provvedimento si rende necessario a causa del prolungarsi degli interventi di allacciamento all’acquedotto. Il traffico diretto in centro sarà deviato da Via Perucchina verso Via Buonarroti e Via Dante. I residenti in zona potranno circolare in Via Scossore, a senso unico, nella direzione da via Oberdan a via XXIV Maggio. Per tutta la durata dei lavori verrà invertito il senso unico di circolazione di Via XXIV Maggio, con direzione Via Scossore - Via Galilei.