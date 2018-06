Gaffe del Pibe, fuma in tribuna poi si scusa

Dopo Lionel Messi, colpevole di aver sbagliato un rigore nel deludente pareggio per 1-1 dell'Argentina contro l'Islanda nel match d'esordio ai mondiali, è il campionissimo Diego Armando Maradona a finire nell'occhio del ciclone per essersi fatto immortalare in tribuna allo stadio Spartak di Mosca mentre fumava un sigaro.

"E' stata una giornata dura per gli argentini, con molta tensione per il debutto - ha replicato il 'Pibe de oro' sui social - Ognuno ha il suo modo di essere e di sentire le cose: sinceramente non sapevo che non si poteva fumare allo stadio, chiedo scusa alla gente e all'organizzazione. Forza Argentina, andiamo ragazzi, ora più che mai". L'ex campione del Napoli ha contravvenuto al divieto di fumare che vige nei 12 stadi che ospitano i match dei mondiali di Russia 2018.