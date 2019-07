Furto a casa di Emanuele Filiberto, colpo da mezzo milione

Furto da mezzo milione di euro ai danni di Emanuele Filiberto di Savoia e di sua moglie Clotilde Courau. L'appartamento parigino della coppia, scrive Le Parisien, è stato svaligiato nel pomeriggio di venerdì. Dalla casa, situata nel XV arrondissement, sarebbero stati portati via gioielli e preziosi: il bottino del furto ancora non è stato definito in maniera precisa ma, secondo fonti vicine all'inchiesta, sarebbe vicino a mezzo milione di euro. L'indagine è considerata ''complicata'' in quanto "questo tipo di furto è raramente opera di dilettanti".