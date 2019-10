Furti a raffica a Vittorio Veneto, rubati oggetti da migliaia di euro

VITTORIO VENETO - Furti a raffica a Vittorio Veneto, in via Cal Larga, vicino alla zona industriale di San Giacomo. Ignoti si sono introdotti in almeno tre abitazioni, nella notte tra domenica a lunedì, rubando utensili e materiale per l’edilizia.

Hanno rubato anche un trapano professionale, del valore di oltre mille euro, un computer e delle forbici elettriche per potare, del valore di 1500 euro.

I ladri sono stati messi invece in fuga dall’allarme scattato in una quarta casa. I furti sono stati denunciati ai Carabinieri.