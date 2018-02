Furgone tampona e schiaccia un'auto, il conducente di questa finisce in ospedale. E' grave

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - E’ stato violentemente tamponato da un furgone, rimanendo gravemente ferito, un 55enne di Fossalta che ora si trova ricoverato in ospedale a Portogruaro con un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7 a Fossalta di Portogruaro, sulla Statale 14, all’altezza del distributore Vega. La vittima era al volante della propria Fiat Punto quando è stata presa in pieno da un furgone che, per cause non ancora chiare, non è riuscito a frenare e ha sbattuto contro l’utilitaria. L’impatto è stato brutale, tanto che la parte posteriore dell’auto si è accartocciata. Per liberare il 55enne dalle lamiere sono intervenuti i Vigli del fuoco, e poi il personale del Suem che ha trasferito l’uomo al San Tommaso dei Battuti.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri.