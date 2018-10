VITTORIO VENETO - Fuggi fuggi dagli uffici comunali di Vittorio Veneto? Negli ultimi tempi – lo si apprende dal pianto triennale del fabbisogno di personale – sono state molte le “defezioni” all’interno degli uffici.

Più precisamente, “eventi non considerati nel piano occupazionale”. Nello specifico, la responsabile dell’ufficio demografico ha chiesto il nulla osta per una mobilità verso un altro ente. Lo stesso per tre agenti di polizia locale. L’istruttore direttivo amministrativo impiegato nell’ufficio del sociale ha presentato domanda di pensionamento e cesserà il primo dicembre, mentre tre tre “esecutori tecnici” hanno fatto richiesta di pensionamento anticipato. L’istruttore tecnico nell’unità di Pianificazione territoriale ha dato – volontariamente – le dimissioni.

Come mai? “La mobilità si può concedere o meno – spiega l’assessore Giuseppe Costa -. La nostra linea è quella di concederla sempre. Diciamo sempre sì a chi vuole andarsene, perché altrimenti non c’è nessun entusiasmo a lavorare qui”. Costa ha inoltre reso noto che “alcuni vogliono avvicinarsi al luogo di residenza, mentre altri non si sono trovati bene. Ma si tratta di normale mobilità, solo che ora le domande sono tutte concentrate”. L’unica “eccezione” è stata fatta per gli agenti di polizia locale, “trattenuti” un po’ di più per il Centenario. “Abbiamo detto loro che avevamo bisogno del loro servizio – continua Costa -, ora ci siamo attivati per sostituirli con un concorso”.