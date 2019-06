Francia, vietato distruggere prodotti invenduti

Basta con la distruzione di vestiti, cosmetici ed elettrodomestici rimasti invenduti. Il governo francese ha annunciato una legge anti spreco che entro il 2023 imporrà di riciclare o regalare i prodotti non alimentari rimasti sugli scaffali. Il progetto, annunciato oggi il primo ministro Edouard Philippe come "una prima mondiale", sarà inserito in una prossima legge sull'economia circolare che verrà portata in luglio al consiglio dei ministri. La Francia ha già varato nell'ottobre 2016 una legge contro lo spreco alimentare.



"La nostra idea non è di costringere le persone - ha detto Philippe, citato dai media francesi - ma di accompagnare le imprese nella gestione degli stock, della produzione, del riciclo dei prodotti". "Il riciclo, l'economia circolare - ha aggiunto - sono elementi indispensabili per essere all'altezza delle sfide dello sviluppo sostenibile, la protezione del clima e della biodiversità".