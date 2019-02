La Francia saluta Sala, ritirata maglia n°9 del Nantes

Un minuto di applausi per Emiliano Sala. Così la Lega calcio francese ha deciso di rendere omaggio, nel prossimo turno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, al 28enne giocatore argentino morto in un incidente aereo il 21 gennaio scorso mentre raggiungeva Cardiff, il club che lo aveva appena acquistato dal Nantes. Il corpo del giocatore è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Canale della Manica, come confermato dalla polizia del Dorset. "In occasione della 24esima giornata della Ligue 1 e della Ligue 2 un minuto di applausi sarà osservato su tutti i campi prima dell'inizio degli incontri - si legge nel comunicato della Lega calcio transalpina-. In questo momento di grande tristezza, la Lega esprime le sue condoglianze alla famiglia di Emiliano Sala". "Il mio cuore è stretto in una morsa di immenso dolore", dice la presidente della Lega, Nathalie Boy de la Tour.



"Emiliano Sala incarnava la gioia di vivere, la gentilezza, la generosità e la semplicità", aggiunge la guida della Lfp, sottolineando come "l'ondata di solidarietà che è andata oltre i confini del nostro campionato dimostra quanto il calcio sia in grado di unire le persone ben al di là del terreno di gioco: questa è la sua forma essenziale. Stasera e per tutto il weekend, saremo tutti uniti per rendere un ultimo omaggio a Emiliano. Lui e la sua famiglia rimarranno per sempre nei nostri cuori".



Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 indossata da Sala nelle ultime tre stagioni. Ad annunciarlo il presidente del club, Waldemar Kita, dopo il ritrovamento del corpo: "Sono senza parole, devastato da questa tragedia. Emiliano ha lasciato un segno indelebile ed è per questo che, come molti tifosi, voglio onorarlo ritirando la maglia numero 9", le parole del numero uno del club transalpino.