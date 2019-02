Francia, il ministro: "Di Maio ha oltrepassato il limite"

"Il ritorno del nostro ambasciatore avverrà molto presto". Ad annunciarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, parlando della crisi tra Italia e Francia e del richiamo per consultazioni, avvenuto una settimana fa, dell'ambasciatore Christian Masset.

"L'iniziativa del vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è stato l’episodio di troppo", spiega, ripercorrendo le ultime tappe della crisi. "Intanto perché la sua visita in Francia è avvenuta al di fuori di qualsiasi quadro diplomatico, in base al quale un ministro dovrebbe informare le autorità del Paese in cui va. E poi perché Di Maio ha incontrato qualcuno che invocava e invoca un’insurrezione e un intervento dell’esercito. Il limite è stato oltrepassato".

Parlando poi delle relazioni di lunga data tra i due paesi, Le Drian spiega: "Abbiamo dei disaccordi, ma possiamo comunque avere una cooperazione leale, rispettosa di entrambi i Paesi. Siamo alleati, siamo due membri fondatori dell’Unione Europea, siamo due Paesi che hanno una lunga storia comune. È importante dunque che possiamo trattare i nostri disaccordi con il dialogo e non lo scontro, in uno spirito di rispetto reciproco. Questi sono i principi fondamentali".