Francia, accesso Monte Bianco solo su prenotazione

Basta sovraffollamento sul Monte Bianco. Il prefetto dell'Alta Savoia ha emanato un'ordinanza che vieta la scalata lungo il versante francese a chi non è possesso di una prenotazione in uno dei tre rifugi dell'itinerario: Gouter, Tete rousse e Nid d'aigle. La notizia arriva dopo che nei giorni scorsi sono morte ben 11 persone sull'Everest, lungo una strada così affollata da costringere gli alpinisti a mettersi in coda per raggiungere la vetta.



La via francese al Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa, attira ogni anno circa 25mila alpinisti. Ai primi di aprile, ricorda Le Figaro, la prefettura aveva già evidenziato il rischio di "sovraffollamento dei rifugi, problemi di sicurezza, comportamenti incivili e violazioni dell'ordine pubblico". Dato che il percorso impone, per la maggior parte degli scalatori, almeno una notte di riposo lungo la strada, il prefetto Pierre Lambert, ha deciso di imporre le prenotazioni. La sua ordinanza ricorda che il campeggio sul Monte Bianco è vietato e che i contravventori rischiano pene fino a due anni di carcere e 300mila euro di multa. Il mese scorso la prefettura aveva annunciato la posa di segnali luminosi lungo l'intinerario, di colore diverso per il percorso di salita e discesa.



Le misure sono state concertate con Jean-Marc Peillex, sindaco di Saint Gervais, il paesino da cui parte una delle principali vie di accesso alla vetta. Peillex si batte da anni per un alpinismo responsabile. Nell'estate 2017 aveva deciso di imporre una multa a chi cercava di partire privo dell'equipaggiamento adatto. Bisogna mettere un freno ad un turismo estremo che causa "una media di dieci morti" l'anno e 80-100 operazioni di salvataggio a stagione, aveva detto allora.