Fradicio, imprigionato in un’auto in bilico: sfiorata la tragedia

E’ stato trovato bagnato fradicio all’interno di un auto in equilibrio precario sul torrente Agno, in piena in seguito alle piogge, a Montecchio Maggiore. L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, allertati da un passante che aveva visto la macchina in bilico con dentro un automobilista terrorizzato.

I pompieri sono riusciti a far uscire il malcapitato dalla vettura, tenendo l’auto con un peso a terra. Sul posto anche i carabinieri, che hanno poi ricostruito la vicenda.

L’uomo questa mattina intorno alle 8 a causa del maltempo era uscito di strada con l’auto, fino ad arrivare in bilico sull’argine. Scendendo poi dalla vettura era scivolato nel fiume e dopo essere riuscito a risalire l'argine autonomamente sei era messo al volante dell’auto, rendendosi conto della pericolosità del gesto solo una volta a bordo della vettura. Per fortuna è stato tratto in salvo prima che si verificasse la tragedia.