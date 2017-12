Foto porno sul pc, si dimette il vice di May

Damian Green, deputato conservatore e vice-premier nel governo di Theresa May, si è dimesso in seguito a un'indagine che ha scoperto materiale pornografico nel suo computer nel 2008. Nella lettera di dimissioni, Green si scusa per la sua condotta e per le sue affermazioni "inesatte e fuorvianti" alla stampa. Si tratta dell'ultimo caso finito nel calderone del sex gate che ha travolto la politica britannica, in seguito alle dimissioni dell'ex ministro della Difesa Michael Fallon e la sospensione del deputato conservatore Charlie Elphicke, membro della Commissione Tesoro dei Comuni, dopo le accuse di molestie sessuali emerse contro di loro.