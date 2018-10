Forti piogge e grandinate, l'Italia è sott'acqua

Bombe d'acqua, grandinate, raffiche di vento, temperature a picco. Il maltempo sferza l'Italia e dopo i temporali di ieri, un vortice ciclonico è atteso oggi sulle regioni meridionali. Le tempeste di pioggia, vento e grandine hanno colpito dalla Lombardia al Lazio all'Emilia Romagna, dall'Abruzzo alla Sicilia. L'ondata di maltempo con alberi abbattuti, torrenti straripati e chilometri di agrumi e ortaggi sommersi dall'acqua ha provocato milioni di danni all'agricoltura secondo un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti. E il freddo è appena iniziato. Domenica sera le piogge hanno provocato allagamenti e disagi a Roma. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via Prenestina, dove si sono allagati i sottopassi.

Diversi automobilisti sono rimasti bloccati con le auto nell'acqua e sono stati soccorsi dai sommozzatori. Altri allagamenti si sono registrati all'interno di negozi posti al piano stradale e in terrazzi condominiali. Numerosi anche gli interventi per alberi e rami pericolanti. Disagi anche a Milano dove sono caduti alcuni alberi, riferisce 3Bmeteo, in seguito a raffiche di vento di oltre 70-80km/h. L'allerta non è finita.

Le scuole sono rimaste chiuse oggi a Napoli a causa del maltempo. La decisione è stata presa ieri sera dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, "in considerazione del fatto che l'allerta meteo diramata è di livello arancione per precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità e raffiche di vento nei temporali".

La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo fino alle ore 22 del 22 ottobre 2018, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità, poi il livello passa a giallo. Scuole chiuse anche in molti altri comuni della Campania. Nella provincia di Napoli, oltre al capoluogo, gli istituti sono rimasti serrati a Pozzuoli, dove il comune raccomanda anche di "limitare l'uso di strade soprattutto nei punti fragili della città", a Marano, a Torre del Greco, a Comiziano e a Sant'Anastasia. Disagi e allagamenti nelle strade di Capri. Sull'isola sono caduti oltre 70 mm di pioggia in due ore e a tratti anche grandine: il tutto ha causato fiumane e anche la caduta, in via Caterola, di un grosso albero con conseguente chiusura della strada.

A Ischia il sindaco del Comune di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, ha disposto la chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale, mentre negli altri 5 comuni dell'isola verde gli istituti scolastici sono rimasti aperti. I collegamenti marittimi tra i porti della terraferma di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli delle isole Capri, Ischia e Procida sono comunque rimasti regolari, comprese le navi veloci. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato nella serata di ieri un'ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura di tutte le scuole cittadine "in via precauzionale" per la sola giornata di oggi, lunedì 22 ottobre. In provincia di Salerno le scuole sono chiuse ad Angri, a Cava de' Tirreni, a Nocera Inferiore e a Nocera Superiore.

Danni a Ravello, gioiello della Costiera Amalfitana, dove un fulmine ha colpito in pieno uno dei pini secolari all'interno dei giardini del belvedere Principessa di Piemonte squarciandolo. In Abruzzo, sulla costa, vento e tanta pioggia con allagamenti e disagi diversi a Pescara dove molte strade sono impraticabili. Il sindaco Marco Alessandrini ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi.

Disagi anche nelle cittadine turistiche del teramano come Roseto degli Abruzzi, Pineto e Giulianova dove si registrano diversi allagamenti. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco che sono impegnati su diversi fronti. Molta pioggia anche nelle località della costa teatina come Vasto e Lanciano ma con disagi contenuti. La neve è arrivata a Roccaraso (Aq) anche a bassa quota. Prima neve anche sugli altipiani delle Rocche, Campotosto e a Prati di Tivo nel teramano. Maltempo in arrivo anche in Sicilia. La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi.

In particolare, il bollettino emesso segnala "dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio del 22 ottobre si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, specie nelle zone occidentali.

Mareggiate lungo le coste esposte". Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Palermo creando numerosi disagi ai cittadini. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire sia in centro che in periferia. Problemi nella zona di Mondello, dove in via dell'Olimpo, la caduta di alcuni alberi ha bloccato la carreggiata. Interventi anche in centro, in via Imera, vicino al tribunale e a Borgo Nuovo.