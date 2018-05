Forte scossa di Terremoto in Friuli Venezia Giulia

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.6 della scala Richter, è stata registrata alle 23.48 di mercoledì 9 maggio in provincia di Udine. In particolare, l'epicentro è stato localizzato in zona Bordano a pochi km da Gemona. Nella stessa zona del tremendo terremoto del 1976 che provocò 990 morti e oltre 45.000 senza tetto



I comuni più vicini all'epicentro sono Bordano e Venzone. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione a Udine, così come a Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio. Il sisma è stato avvertito anche in Cadore.



Non si conoscono ancora le conseguenze del sisma