VICENZA - Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Sossano (Vicenza). Le tre persone, a bordo di una Mazda, si sono scontrate con un furgoncino. Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno portato in ospedale i feriti e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Rilievi a carico della polizia locale di Lonigo.