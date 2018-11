Foreste devastate dal maltempo, "In Veneto 500 forestali, al Sud 20.000: vengano a aiutare"

''La Regione Veneto dovrebbe trattenere quanto alcune regioni del sud spendono per i loro forestali. In Veneto ce ne sono 500 nel sud 20.000 è uno squilibrio scandaloso e ingiustificato. Dobbiamo ripristinare i boschi, servono 5 anni solo per togliere le piante abbattute dal ciclone''. Così Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribuenti riguardo il ripristino dei boschi e delle montagne venete colpite dal maltempo nei giorni scorsi.

''Il popolo veneto - sottolinea Paccagnella - non può lesinare quanto giustamente gli è dovuto, non può lesinare andando in giro per i 'palazzi' romani a quantificare un'ecatombe. Serve un sussulto di dignità e di unità nazionale che parta dalle istituzioni come la conferenza stato-regioni: sensibilizzi le altre regioni e ripristini l'equilibrio riguardo i forestali. Chieda alle regioni del sud di inviare in Veneto i loro forestali a dar manforte. E' un bell' esempio di servizio pubblico cui - conclude - i contribuenti italiani sicuramente saranno d'accordo''.

In una scena del film L'ora legale, i forestali del Sud vanno a lavorare