Food: torna a Foggia 'Libando, viaggiare mangiando'.

Foggia, 12 apr. (Labitalia) - Dal 20 al 22 aprile Foggia si prepara ad accogliere la quinta edizione di 'Libando Viaggiare Mangiando', manifestazione promossa dal Comune di Foggia-assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Di terra di mare, l'impresa creativa Red Hot, Streetfood Italia, Le Mamme dei Vicoli e Asernet. "'Libando' è una festa e l’amministrazione sente il dovere di continuare a organizzare questo evento che piace tanto al pubblico, nato nel maggio 2014 da una bella intuizione e io credo che le belle idee siano una proprietà comune", ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani, in apertura della conferenza stampa svoltasi a Foggia nella Sala Fedora del Teatro ‘U. Giordano’.

"Il festival di street food continua a crescere e sostiene la città, facendo cultura e registrando numeri importanti", ha sottolineato il dirigente del Comune di Foggia, Carlo Dicesare. E conquista anche nuovi spazi: a piazza Purgatorio, piazza De Sanctis, via Duomo e piazza C. Battisti si aggiungono corso V. Emanuele e Piazza Marconi, oltre al Museo Civico e al Circolo Daunia. Dopo 'Mediterraneo in strada', 'Urban food' e 'Grani di Puglia', il tema scelto per la quinta edizione di 'Libando' è 'Cucina Madre', un chiaro richiamo all’anima e non al tecnicismo dell’arte culinaria, dove la trasmissione della cultura orale passa di generazione in generazione attraverso la figura femminile.

"Mi piace l’idea di una madre in cucina, non per stereotipo, non per obbligo, ma per vocazione. Trasferisce l’idea dell’accoglienza, del conforto, del calore dell’ospitalità del Sud", ha dichiarato Anna Paola Giuliani. Ad illustrare le tante novità, gli ospiti e il programma della quinta edizione sono state le ideatrici dell’evento, Ester Fracasso e Maria Pia Liguori.

Quest’anno Libando ha una madrina d’eccezione e donne chef importanti che saranno protagoniste dei Laboratori del Gusto. "Abbiamo scelto come madrina Tessa Gelisio, conduttrice della nota trasmissione 'Cotto e mangiato', perché ci sembrava la forma più diretta per rappresentare la cucina delle nostre case e non quella dei virtuosismi dei grandi chef", ha spiegato Ester Fracasso aggiungendo: "Vogliamo trasmettere l’anima di ciò che gira intorno alla preparazione del pranzo della festa o di quello quotidiano". A Libando, oltre alle cuoche e chef del territorio, saranno comunque presenti chef importanti, quali Faby Scarica, vincitrice di Top Chef con la seconda classificata Cinzia Fumagalli che porteranno in cucina la tradizione. Ci saranno i foodblogger de 'La Cucina del Fuorisede' e Donna Nunzia, la signora dei bassi di Bari vecchia, diventata di rilevo nazionale per le sue orecchiette.

Altra novità di questa edizione sarà 'Librando, leggere mangiando', la sezione di incontri letterari con il cibo, con la presenza delle scrittrici Chiara Cesetti, Natalia Cattelani e Maria Gallo. Spazio all’arte con la mostra fotografica 'Cucina Madre' a cura del Foto Cine Club Foggia, e alle famiglie con i bambini con il 'Villaggio Libandino', allestito in piazza Purgatorio, e i laboratori a loro dedicati.

Aumenta sempre più la consapevolezza che 'Libando' non sia più solo street food ma un evento capace di fare economia, cultura, marketing territoriale. Non a caso la tavola rotonda di quest’anno si intitola 'Turismo ed enogastronomia, due leve per lo sviluppo' e vedrà a confronto relatori importanti che rappresentano la Puglia in questi settori. "'Libando' rappresenta anche una grande opportunità per le aziende pugliesi dell’agroalimentare orientate all’internazionalizzazione che grazie al B2B incontreranno buyer provenienti da Irlanda, Serbia e Svezia. E la lingua non costituirà un ostacolo, perché saranno presenti i traduttori della Ssml San Domenico", ha spiegato Maria Pia Liguori.

E dopo Refless e TocTocDoor, anche questa volta Libando sostiene una startup. Si chiama Velò, il progetto nato a Foggia nel gennaio scorso, dalla passione per la bici di Fulvio Guerra, che ha spiegato: "Velò è un corriere su pedali, consegniamo tutto e siamo sostenibili, il nostro obiettivo è ridurre al minimo l’emissione di CO2". In occasione di 'Libando Viaggiare Mangiando' i negozi di Foggia osserveranno delle aperture straordinarie. "Anche per noi Libando è una festa, sosteniamo Libando perché è l’unico momento in cui la città si riempie di gente", ha dichiarato Lucia La Torre, vicepresidente di Confcommercio Foggia.

Aperture straordinarie anche per i monumenti della città: gli Ipogei di piazza Purgatorio e via San Domenico (da venerdì a domenica dalle 21 alle 24), la Chiesa di Santa Maria della Misericordia (da venerdì a domenica dalle 21 alle 24), la Cattedrale (da venerdì a domenica dalle 21 alle 23). Per informazioni contattare la guida turistica Franca Palese al 320.3724578. Durante 'Libando Viaggiare Mangiando' si aprirà un paesaggio visivo urbano nuovo in città, grazie alla partecipazione straordinaria dell’artista Romano Baratta lighting designer che proporrà giochi di luce. A chiudere la manifestazione sarà il 'Premio Libando', novità assoluta introdotta con questa quinta edizione.

Intanto, a partire da giovedì 12 aprile sarà possibile assaporare l’atmosfera di Libando con 'Aspettando Libando' e i menù street food al costo di 10 euro sul tema 'Cucina Madre' nei ristoranti di Foggia, Lucera, Lesina e Peschici. 'Libando Viaggiare Mangiando' vanta il patrocinio di Regione Puglia, PugliaPromozione, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise, Symbola-Fondazione per le Qualità Italiane, Federturismo Confindustria, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Confcommercio Foggia.