Food: a Foggia cibo e riciclo al centro di 'Libando, viaggiare mangiando'.

Foggia, 29 apr. (Labitalia) - Dal 3 al 5 maggio, torna a Foggia 'Libando, viaggiare mangiando', l’evento che invita a riscoprire il cibo di strada e che quest’anno ruoterà intorno al tema 'Cibo e Riciclo'. Tante le novità della 6a edizione del festival promosso dal Comune di Foggia, assessorato alla Cultura, in collaborazione con 'Di terra di mare', Red Hot, Streetfood Italia, con il sostegno di Confcommercio provincia di Foggia, con il charity partner Banco Alimentare, con il patrocinio di Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Federturismo Confindustria, Symbola e Università degli studi di Foggia. Dopo 'Mediterraneo in strada', 'Urban food', 'Grani di Puglia' e 'Cucina Madre', quest’anno il tema scelto è, appunto, 'Cibo e Riciclo' perché Libando si trasforma, diventando un contenitore sensibile alle dinamiche sociali, alla cultura della sostenibilità e dell’innovazione.

L’evento ha siglato un accordo di partenariato a livello nazionale con la Fondazione Banco Alimentare Onlus che opera sul territorio attraverso l’associazione Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus. L’Abad - che sarà charity partner dell’evento - raccoglie quotidianamente le eccedenze alimentari per ridistribuirle gratuitamente agli enti caritativi che aiutano gli indigenti del territorio della provincia di Foggia. A 'Libando' saranno presenti due postazioni del Banco Alimentare: 'Collettando' in corso Vittorio Emanuele per la colletta alimentare straordinaria e 'Banco Point' in via Oberdan per la raccolta fondi.

E proprio al Banco Alimentare sarà devoluta parte dei proventi dei 'Banchetti Letterari', una delle principali novità di Libando 2019 che consiste in cene dedicate al buon cibo, alla musica, al teatro e alla letteratura. Due sono i 'Banchetti Letterari' in programma il 3 e il 4 maggio nella sezione 'Librando': 'Spaghetti all’assassina' e 'Inchiostro di Puglia' che, grazie al patrocinio della Provincia di Foggia, saranno ospitati nella corte di Palazzo Dogana. Luogo che va ad aggiungersi alle piazze e alle strade della città che accoglieranno 'Libando': piazza F. De Sanctis, piazza Mercato, piazza Del Lago, via Duomo, piazza Purgatorio, piazza Cesare Battisti, piazza Marconi e corso Vittorio Emanuele.

Il tema 'Cibo e Riciclo' abbraccerà tutti gli ambiti di Libando, dalla cucina all’arte, con una mostra a tema, il mercatino del riciclo e il convegno. 'Anagramma: Arte Del Recupero' è il titolo della mostra a cura di Matilde Di Pumpo, alias Loïs, che si avvicina all’upcycling. L’artista ha raccolto diversi jeans trasformandoli nella loro forma e attraverso tecniche di moulage ha recuperato abiti usati, dalla legna sono nati appendiabiti e lampade da terra, vecchi penumatici sono diventati sedute e tavolini.

Tra i progetti innovativi che sposano il tema di questa edizione, c’è iPez, un brand nato dalla mente delle due giovani foggiane Federica Tonti e Giulia Ricciardi laureate all’Accademia di Belle Arti, che gira intorno al riciclo, al riutilizzo, alla valorizzazione dell'usato, al Green in generale. "Crediamo entrambe che ogni oggetto, seppur rotto, rovinato o fuori moda, possa diventare ciò che ti è sempre servito, basta saperlo assemblare nel modo giusto, basta saper vedere un prodotto finito e funzionale da uno scarto", spiegano le due ragazze che recuperando stoffe al mercato delle pezze realizzano oggetti originali (come taccuini, tovagliette, shopper, segnalibri e tanto altro) sui quali sono riportate frasi tipiche foggiane.

E poi ancora a 'Libando' ci sarà 'Avanzi Popolo 2.0', un progetto ideato e sostenuto dall’Associazione di Promozione Sociale Onlus ‘Farina 080’, nata con l’obiettivo di attivare azioni contro lo spreco di cibo, a partire dalla costruzione di canali di contatto tra i luoghi dove si produce lo spreco e i luoghi del bisogno. Il tutto attingendo a due risorse ampiamente inutilizzate: il cibo che rischia di essere buttato e la disponibilità di tempo della comunità. "A Bari, con 'Avanzi Popolo 2.0', abbiamo pensato di mettere in rete le energie di chi opera nel settore dell’innovazione sociale e del contrasto alla povertà per cercare di intervenire sul problema dello spreco di cibo in una logica nuova, in cui tutti i soggetti coinvolti fanno la propria parte e in cui ci si impegna affinché il cibo possa compiere il tragitto più corto possibile tra donatore e beneficiario", spiegano gli organizzatori.

E infine ScartOff, una eco-bottega di artigianato e riuso creativo dei materiali di scarto, formata da designers, makers e creativi che hanno unito le loro esperienze e valori nel progetto vincitore del bando regionale 'Principi Attivi'. Il modello produttivo e di progettazione sostenibile a cui si ispira ScartOff è quello dell’economia circolare, riducendo lo scarto prima che venga dismesso.

'Cibo e Riciclo, economia circolare' sarà il titolo del convegno in programma venerdì 3 maggio che vedrà la partecipazione di relatori come Francesco Cancellato, direttore de Linkiesta, Fabio Renzi, segretario generale di Symbola, Giuseppe Parma, direttore Fondazione Banco Alimentare Onlus, Damiano Cosimo Gelsomino, presidente Confcommercio Foggia, Paola Parisi, amministratrice de La Puglia Recupero, Marco Ranieri, presidente Avanzi Popolo 2.0 Associazione No Profit, Michele Bruno, organizzatore e ideatore del Mercatino del Gusto di Maglie, Luciano Pignataro, scrittore e giornalista enogastronomico, e Igles Corelli chef stellato e coordinatore del Comitato scientifico di Gambero Rosso Academy.

A 'Libando' si parlerà anche di 'Cucina Circolare' con il noto chef che non trascura e non butta nulla ma trasforma tutto: "Utilizzo ogni parte per ottenere preparazioni diverse che possono culminare in un unico piatto o disperdersi in una moltitudine di preparazioni", spiega Igles sul suo sito. Gli altri chef protagonisti delle master class, lezioni pratiche di cucina sull’arte del riciclo alimentare con ricette e alimenti di recupero, saranno: Antonio Bufi, chef del Ristorante Le Giare di Bari; Massimo Carleo, chef del Ristorante Home Restaurant di Potenza; Giuseppe Daddio, chef fondatore della scuola di cucina Dolce e Salato di Maddaloni; Nicola Russo, chef del Ristorante Il Primo Piano di Foggia; Andrea Barile, maestro pasticciere del Ristorante La Kucina di Foggia.

L’evento, come sempre, rappresenta una grande opportunità per le aziende pugliesi dell’agroalimentare orientate all’internazionalizzazione che grazie al B2B incontreranno buyer provenienti da Olanda, Belgio e Lituania. Quest’anno il B2B è realizzato grazie al sostengo della Confcommercio Foggia che crede fortemente nella possibilità di aprire le aziende locali a nuovi ed importanti mercati.

Anche per la 6a edizione di 'Libando' si rinnova la collaborazione con l’Università degli studi di Foggia e con le scuole, in particolare l’Iiss 'Giannone-Masi' per l’alternanza scuola-lavoro (da dicembre gli studenti sono impegnati nel lavoro di organizzazione e gestione degli eventi con l’associazione 'Di terra di mare'), il Liceo Artistico 'Perugini' e l’Iiss 'Einaudi' grazie anche al sostegno dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia.

Martedì 16 aprile sarà proprio l’'Einaudi' ad ospitare 'Libando Incontra', l’evento che vedrà dialogare gli studenti delle scuole superiori con personaggi del mondo dell’imprenditoria, della cultura e del food sul tema 'Cibo e Riciclo'. Come sempre, in piazza Purgatorio sarà allestito lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini con il 'Villaggio Libandino' che ospiterà laboratori a tema a cura di Francesca Roberto della Bottega d'arte RoMa di Foggia. La 6a edizione dell’evento - supportata da aziende private come Granoro (main sponsor), Ferrovie del Gargano (platinum sponsor), La Puglia Recupero (gold sponsor), Boscaino Building, Carni e Affini, Rosso Gargano, Terra Arsa (silver sponsor) - si chiuderà con il 'Premio Libando'.