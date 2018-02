Fondo Solidarietà, accordo con gli artigiani

TREVISO - A 10 anni dal “silenzio assenso” scocca l’ora dell’artigianato: siglato l’accordo che determina l’accesso alla previdenza complementare per oltre 16.000 dipendenti artigiani di tutta la regione. Solidarietà Veneto è il fondo prescelto per andare in pensione prima, pagando meno tasse.



Il fondo di Solidarietà Veneto cresce in un anno di oltre 20.000 associati e si conferma come il fondo pensione largamente più diffuso in Veneto, anche grazie alla grande novità regionale dell’attivazione nel settore dell’artigianato della “adesione contrattuale”. Nella Marca sono ben 4.250 i dipendenti dell’artigianato che, per effetto degli accordi regionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani - Cgil, Cisl e Uil), hanno scelto Solidarietà Veneto, avviando così il loro percorso previdenziale. È un primato per Treviso , che diventa la prima provincia in Veneto nell’ambito dell’artigianato. “Il contributo versato dalle imprese artigiane a favore dei propri dipendenti - spiega Franco Lorenzon , Presidente di Solidarietà Veneto – costituisce un primo passo al quale dovremmo farne seguire altri, a cominciare dal servizio e dall’assistenza per lavoratori ed aziende, da offrire in sinergia con le Parti sociali. Anche in questo senso Treviso è già un modello da seguire”.



Quest’ultima novità incide in modo significativo sulla distribuzione degli iscritti per settore, con il tessile che raggiunge il settore delle costruzioni (entrambi al 21%), da cui il Fondo ha avuto origine. Seguono il metalmeccanico (15%) e l’ alimentare (10%). Da evidenziare la significativa numerosità degli associati che hanno mantenuto la posizione nel Fondo alla cessazione del rapporto di lavoro o al pensionamento. Sono circa 2.400 nella provincia, il 10% del totale. Segno di una forte fidelizzazione degli aderenti, che non disinvestono la posizione anche se ne hanno facoltà.



Molte, a tal proposito, sono anche le richieste di consulenza sulla “Rita” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), che riscuote grande interesse anche fra i neo-associati. Disciplinata in via definitiva dalla Legge di bilancio per il 2018, è lo strumento consente di accedere alle pensioni erogate dal Fondo prima di aver maturato i requisiti Inps. Andare in pensione senza avere 70 anni, pagando molte tasse in meno , non è più un sogno; è la “flessibilità in uscita ”, un argomento sul quale i cittadini vogliono confrontarsi: ecco spiegate le oltre 3.000 presenze nell’anno ai 46 sportelli InfoFuturo distribuiti in tutta la regione.