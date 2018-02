I fondi per le scuole paritarie

TREVISO - Alla vigilia delle elezioni politiche nel trevigiano sono stati pubblicati dei manifesti su sui si lanciano messaggi riguardanti le risorse da destinare agli asili parrocchiali, risorse che provengono da Stato e dalla Regione.

Anche in questa ambito non sono mancate le promesse mirabolanti.

Il problema è molto sentito dalle famiglie ed è diventato oggetto di scontro durante alcuni dibattiti pubblici.

In tale contesto la senatrice Laura Puppato ha scritto ai Vescovi di Treviso e di Vittorio Veneto e a tutti i parroci, mettendo in luce prima di tutto che “con l’ultima Legge di Bilancio non vi è stato alcun taglio al fondo per le scuole paritarie, anzi il fondo è aumentato di quasi 15 milioni..., per rassicurare dopo che alcuni avevano lanciato l’allarme per il taglio delle risorse in Legge di Stabilità".

Queste alcune cifre sottolineate dalla Puppato: “La riduzione delle risorse si deve a due motivi: a) il primo sono i tagli veri operati dalla Regione, che nel giro cinque anni è passata a stanziamenti di 31 milioni dai 42 del 2013; b)l’altro riguarda il mancato rifinanziamento del capitolo 1479, istituito nel 2017 per le scuole dell’infanzia, ma fin da subito pensato come contributo straordinario una tantum".

Per analizzare più dettagliatamente la questione si può leggere la lettera integrale.