Fondi fermi per il liceo Veronese, che fine faranno la scuola e gli studenti?

MONTEBELLUNA – Il tema è molto tecnico ma nella sostanza si può riassumere così: se il Tar non darà ragione alla Provincia di Treviso sfumano i 3 milioni di finanziamenti necessari alle opere di completamento del Veronese. Gli studenti attualmente dislocati in sedi provvisorie presso edifici della parrocchia rischiano di sospirare il ritorno alla sede centrale di viale della Vittoria se non ci sarà modo di ottenere le risorse per il secondo stralcio della riqualificazione.



Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, sulla questione spiega che: “La Regione ci ha negato l’ammissibilità alla graduatoria per poter beneficiare dei fondi. Se non possiamo essere ammessi non abbiamo modo di chiedere le risorse che ci servono: un problema che si è verificato anche lo scorso anno ma è andata bene perché il Tar ci ha dato ragione. Ora la questione si è ripresentata e pur se fiduciosi l’incognita c’è”.



Il Presidente Marcon spiega che i lavori già avviati proseguiranno poiché finanziati con fondi del 2018 (circa 18 milioni totali, anche per altre scuole) pertanto il dubbio permane, per quanto riguarda le opere di completamento del plesso. Il diniego coinvolge però non solo il Veronese perché sono bel 12 i milioni che la Provincia conta di ottenere per sistemare 4 istituti della Marca: il liceo Veronese di Montebelluna ma anche l’Itis Galilei di Conegliano, l’istituto Casagrande di Pieve di Soligo e polo Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Insomma, in ben 4 scuole si starà con le dita incrociate auspicando un epilogo positivo.