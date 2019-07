Fondazione Cassamarca ha consegnato il teatro Comunale al Comune

TREVISO - Il teatro Comunale Mario Del Monaco è di nuovo di proprietà del Comune di Treviso. Dopo l’entrata ufficiale del Comunale nel teatro Stabile del Veneto, ieri a Ca’ Spineda, il sindaco Mario Conte, e il presidente della Fondazione Cassamarca, Luigi Garofalo, hanno siglato l’accordo per la definitiva consegna del teatro Comunale e di ogni sua pertinenza, all’amministrazione cittadina.



Iter che si completerà oggi con la sottoscrizione dei verbali di consegna di tutti i beni. “Nei prossimi giorni - hanno fatto sapere tramite una nota da Fondazione Cassamarca - si otterrà anche il passaggio di sette dipendenti, già adibiti a mansioni inerenti al Teatro, al teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni”.



Dopo aver approvato lo scorso 3 luglio l’ingresso del comune di Treviso come socio ordinario dello Stabile, proprio la settimana scorsa, per la prima volta, il sindaco Conte aveva preso parte all’assemblea dei Soci, che aveva approvato le variazioni al bilancio preventivo 2019 rendendo così operativa la presenza di Cà Sugana nell’associazione del teatro Goldoni. Grande la soddisfazione a Cà Sugana per il via libera che chiude l’intera operazione, piuttosto difficile, partita circa 10 mesi fa con l’annuncio del passo indietro di Fondazione Cassamarca.



Per quello che riguarda invece, la presentazione del programma degli spettacoli per la stagione 2019-2020, che darà il via anche alla campagna abbonamenti, ci sono già alcune idee ma è ancora tutto top secret.