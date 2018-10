Folgorato dall'alta tensione, Marco muore a 26 anni sul lavoro

Non ce l'ha fatta Marco Camposilvan, l'operaio di 26 anni residente a Valli di Pasubio (Vicenza), rimasto fulminato ieri pomeriggio dai fili dell'alta tensione mentre era al lavoro su una piattaforma aerea a Marano Vicentino. Il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento di Verona, dove è deceduto nella mattinata di oggi, nonostante il prodigarsi di medici e sanitari.

L'elettricista stava lavorando su una piattaforma aerea all'interno di una gru mobile quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe inavvertitamente urtato i cavi dell'alta tensione, rimanendo folgorato. Le sue condizioni gravissime avevano portato alla richiesta dell'intervento dell'elisoccorso del Suem 118, i cui medici lo hanno stabilizzato sul posto per poi trasferirlo nel nosocomio scaligero, dove non hai ripreso conoscenza, sino al decesso avvenuto attorno alle 10.00.